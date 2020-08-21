Бывший гитарист Red Hot Chili Peppers скончался

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Гитарист Джек Шерман, бывший музыкант рок-группы Red Hot Chili Peppers, скончался в возрасте 64 лет. Об этом на официальной странице RHCP в социальной сети сообщили участники коллектива.

Отмечается, что Шерман принимал активное участие в двух реализованных проектах группы. Он записывался на первом альбоме RHCP (одноимённая пластинка вышла в 1984 году) и участвовал в первом туре американской команды.

Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за всё, что было — хорошее, плохое и всё, что между, — написала группа в Instagram.

В настоящее время причины смерти Шермана не разглашаются.

Группа RHCP позвала гитариста в 1983 году на запись дебютного альбома. В этот период им требовался музыкант, который смог бы заменить на время покинувшего коллектив Хиллея Словака (умер в 1988 году в результате передозировки наркотиком). Шерман записал с группой альбом, «откатал» турне. Он даже начал вместе с RHCP работать над следующей пластинкой, но как раз в это время в группу вернулся Словак.

Red Hot Chili Peppers в 2012 году включили в Зал Славы рок-н-ролла, однако имя Шермана в составе не упоминается.

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