Продюсер Леди Гаги и Дженнифер Лопес откроет лейбл в России

https://static.news.ru/photo/232c533a-5fd6-11eb-9477-fa163e074e61_660.jpg Надир Хаят Фото: Jared Milgrim/The Photo Access/Global Look Press

Один из самых востребованных музыкальных продюсеров мира Надир Хаят, известный как RedOne, примет участие в создании лейбла в РФ. Именно он создал для Леди Гаги её хиты Bad Romance, Alejandro, Poker Face, за что дважды получил премию «Грэмми».

Коммерсант так же сотрудничал с Майклом Джексоном, U2, Шакирой, Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиасом и другими звёздами. Партнёром Хаята в РФ станет его коллега по цеху Хорхе Иглесиас — брат Энрике.

RedOne — музыкальный продюсер мирового масштаба, сумевший адаптироваться к быстро развивающейся музыкальной индустрии и в течение последних 20 лет успешно создающий мировые хиты. И мы уверены, что он именно тот человек, которого не хватает российскому музыкальному миру, чтобы перейти на новый уровень и наконец стереть границы между западным и российским шоу-бизнесом, — рассказал сооснователь компании Хорхе Иглесиаса Максим Берин.

У команды за плечами около 20 лет успешного работы в шоу-бизнесе, десятки тысяч выступлений артистов по всему миру, пишет портал OK.

Ранее продюсер и музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, рассказал о причинах ухода из лейбла Black Star, который он сам основал и под брендом которого вёл бизнес на протяжении почти 15 лет. Артист всегда стремился к тому, чтобы продюсировать «крутые продукты, а не артистов», но ему не хватало на любимое дело времени, пока он находился в команде Black Star. По словам Юнусова, на раскрутку артиста и стартапа требуется одинаковое количество времени, писал NEWS.ru.