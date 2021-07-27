«Богатый, как Кокорин»: Джиган выпустил новый трек «На чиле»

Бывший участник лейбла Black Star, российский рэпер и шоумен Джиган выпустил новый трек «На чиле». Гостевые куплеты для данной композиции записали такие знаменитые исполнители, как Гуф, Тимати, SODA LUV, blago white, The Limba, OG Buda и Егор Крид. Песню музыкант выложил на своём YouTube-канале.

Я на расслабоне с пивком на балконе. Богат, как Кокорин. Десять лямов за сутки на моём альбоме, — читает Джиган.

Несмотря на то, что в 2013 году у рэпера закончился контракт с лейблом Тимура Юнусова Black Star, Джиган поддерживает хорошие отношения как с самим Тимати, так и с другими экс-коллегами по лейблу. Так, например, в качестве одного из гостей на запись нового трека был приглашён Егор Крид, вокруг которого разразился скандал из-за дерзких строчек в адрес бывший девушки музыканта Вали Карнавал.

Ранее на Джигана обрушилась волна критики из-за неаккуратного обращения исполнителя с боксёрской грушей: рэпер учил своего ребёнка боксировать и случайно довёл годовалого сына до слёз.