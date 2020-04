Боб Синклер сыграет на Триумфальной арке в Париже для сбора против пандемии

Фото: Riccardo Giordano/Global Look Press

Палеонтологи из США назвали ранее неизвестный род динозавров в честь песни британского музыканта Дэвида Боуи Starman. Трек вышел на альбоме The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars в 1972 году.

Динозавров назвали Stellasaurus: с латинского stella переводится как «звезда», а saurus с греческого — «ящерица», сообщает Daily Mail. По словам специалистов из Университета штата Монтана, есть ещё одно сходство между...