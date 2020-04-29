Боб Синклер сыграет на Триумфальной арке в Париже для сбора против пандемии

Французский продюсер и диджей Боб Синклер выступит на Триумфальной арке в Париже, чтобы собрать деньги на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Концерт пройдёт 4 мая.
Мероприятие начнётся в 21:00 мск, сразу после традиционных аплодисментов в знак поддержки медиков,
Мы рассчитываем на ваше виртуальное присутствие и взносы в проект, который особенно важен для нас, — написали представители компании.
Как писал NEWS.ru, компания Warner Music Group проведёт трёхдневный музыкальный фестиваль PlayOn Fest. Вырученные от мероприятия средства пойдут в Фонд солидарного реагирования на COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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