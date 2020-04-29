Музыка

Боб Синклер сыграет на Триумфальной арке в Париже для сбора против пандемии

12:49, 30 апреля 2020
Фото: Riccardo Giordano/Global Look Press

Французский продюсер и диджей Боб Синклер выступит на Триумфальной арке в Париже, чтобы собрать деньги на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Концерт пройдёт 4 мая.

Мероприятие начнётся в 21:00 мск, сразу после традиционных аплодисментов в знак поддержки медиков, сообщила в Facebook компания Cercle, занимающаяся организацией выступления.

Мы рассчитываем на ваше виртуальное присутствие и взносы в проект, который особенно важен для нас, — написали представители компании.

Как писал NEWS.ru, компания Warner Music Group проведёт трёхдневный музыкальный фестиваль PlayOn Fest. Вырученные от мероприятия средства пойдут в Фонд солидарного реагирования на COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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