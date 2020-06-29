Боб Дилан стал первым артистом, чьи альбомы 60 лет попадают в топ Billboard

Американский музыкант Боб Дилан стал первым музыкантом в истории, пластинки которого попадали в топ-40 чарта альбомов США по версии Billboard в течение шести десятилетий. Артист выпускает полноформатные записи с 1962 года.
В 1960-х годах восемь альбомов попали в чарт, в 1970-х — 14, семь пластинок — в 1980-х, четыре — в 1990-х, семь — в 2000-х и сразу девять в 2010-х,
Rough and Rowdy Ways — 39-я пластинка в дискографии артиста и первая за восемь лет. В релиз вошло десять песен, общая продолжительность которых составила 71 минуту.
В апреле Боб Дилан впервые стал лидером чарта Billboard. Первую строчку заняла его песня Murder Most Foul, писал NEWS.ru.
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