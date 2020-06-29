Боб Дилан стал первым артистом, чьи альбомы 60 лет попадают в топ Billboard

https://static.news.ru/photo/2a7f8870-ba02-11ea-ac33-fa163e074e61_660.jpg Боб Дилан Фото: Aftonbladet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант Боб Дилан стал первым музыкантом в истории, пластинки которого попадали в топ-40 чарта альбомов США по версии Billboard в течение шести десятилетий. Артист выпускает полноформатные записи с 1962 года.

В 1960-х годах восемь альбомов попали в чарт, в 1970-х — 14, семь пластинок — в 1980-х, четыре — в 1990-х, семь — в 2000-х и сразу девять в 2010-х, сообщает издание. 19 июня Дилан опубликовал новый альбом Rough and Rowdy Ways, который также оказался в топ-40 на втором месте.

Ð¡Ð»ÑÑÐ°Ð¹ÑÐµ <noindex><a href="https://music.yandex.ru/album/11066763" rel="nofollow" target="_blank">Rough and Rowdy Ways</a></noindex> â <noindex><a href="https://music.yandex.ru/artist/1665" rel="nofollow" target="_blank">Bob Dylan</a></noindex> Ð½Ð° Ð¯Ð½Ð´ÐµÐºÑ.ÐÑÐ·ÑÐºÐµ

Rough and Rowdy Ways — 39-я пластинка в дискографии артиста и первая за восемь лет. В релиз вошло десять песен, общая продолжительность которых составила 71 минуту.

В апреле Боб Дилан впервые стал лидером чарта Billboard. Первую строчку заняла его песня Murder Most Foul, писал NEWS.ru.