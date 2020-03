https://static.news.ru/photo/6735cd44-650f-11ea-be00-fa163e074e61_660.jpg Боб Дилан Фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант Боб Дилан отменил японские выступления. Это связано с опасениями по поводу распространения коронавируса.

У Дилана было запланировано 15 концертов в Токио и Осаке в апреле. О том, что они не состоятся, сообщили организаторы, передаёт Reuters.

Мы очень сожалеем, что отменили шоу, но в интересах общественного здравоохранения и безопасности у нас нет альтернативы, — говорится в сообщении компании Udo Artists.

О том, планирует ли Боб Дилан новые даты для выступлений в Японии, пока что неизвестно.

