Близкие рассказали, что происходит с МакSим после выхода из комы

Певица МакSим, постепенно приходящая в себя после полуторамесячного пребывания в коме, чувствует себя «по-боевому». Об этом в официальной группе исполнительницы в социальной сети «ВКонтакте» сообщила её пиар-менеджер Яна Богушевская.

МакSим — умничка, она настроена на выписку, — поведала Богушевская.

По словам менеджера, певица общается с родственниками по видеосвязи и скучает по любимому мороженому. Вставать она пока не может, а также находится на спецпитании. При этом МакSим самостоятельно ест, она может сидеть и разговаривать.

38-летняя певица Марина Абросимова (МакSим) находилась в состоянии искусственной комы с 19 июня. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией». Официальные представители певицы последние несколько дней регулярно сообщали об улучшении её состояния, однако из комы МакSим не выходила.

Ранее генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала, что певица только начала осознавать, что долгое время находилась в коме.