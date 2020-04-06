Басист Duran Duran рассказал, что перенёс коронавирус

Британский музыкант Джон Тейлор, известный как басист группы Duran Duran, рассказал, что переболел коронавирусом. Он признался, что перенёс болезнь без осложнений.
Тейлор
Я вышел из этого состояния примерно через неделю и чувствовал себя хорошо. Должен признать, что я не возражал против карантина. Это дало мне возможность действительно поправиться, — написал артист.
Исполнитель напомнил, что COVID-19 убивает не всегда, и его можно побороть.
Как писал NEWS.ru, американская певица Pink и её трёхлетний сын Джеймсон вылечились от коронавируса дома. Позже она сделала крупные пожертвования в адрес противостоящих пандемии медицинских учреждений.
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