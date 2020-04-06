Басист Duran Duran рассказал, что перенёс коронавирус

https://static.news.ru/photo/26022eee-7810-11ea-a503-fa163e074e61_660.jpg Джон Тейлор Фото: Astrida Valigorsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский музыкант Джон Тейлор, известный как басист группы Duran Duran, рассказал, что переболел коронавирусом. Он признался, что перенёс болезнь без осложнений.

Тейлор заявил в Facebook, что массовый страх, вызванный пандемией, в большинстве случаев оправдан. Особенно, по его мнению, это касается тех, кто потерял из-за вируса своих близких.

Я вышел из этого состояния примерно через неделю и чувствовал себя хорошо. Должен признать, что я не возражал против карантина. Это дало мне возможность действительно поправиться, — написал артист.

Исполнитель напомнил, что COVID-19 убивает не всегда, и его можно побороть.

Как писал NEWS.ru, американская певица Pink и её трёхлетний сын Джеймсон вылечились от коронавируса дома. Позже она сделала крупные пожертвования в адрес противостоящих пандемии медицинских учреждений.