https://static.news.ru/photo/7c71238a-50e1-11ea-a852-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Nick Agro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш посчитала неудачным своё выступление на церемонии вручения кинонаград «Оскар». По словам 18-летней артистки, она с трудом переборола страх и тошноту.

Айлиш стала триумфатором премии «Грэмми- 2020», выиграв в четырёх основных номинациях. На вручении главной мировой кинопремии девушка исполнила песню «Yesterday» группы The Beatles в память о кинодеятелях, умерших в 2019 году.

Мне было плохо во время выступления на «Оскаре». Меня тошнило, поэтому я провалила песню. Это было ужасно. На этой церемонии были «не мои люди», — цитирует StarHit Айлиш.

Артистка отметила, что выступление на «Грэмми» ей далось легче, потому что в зале сидели коллеги-музыканты.

Как писал NEWS.ru, Айлиш написала заглавную песню к новому боевику о шпионе Джеймсе Бонде. Композицию и фильм назвали «Не время умирать».