«Би-2» запустили музыкальную акцию для выхода из самоизоляции

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Американская группа Aerosmith перенесла свой московский концерт на 2021 год. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Изначально коллектив должен был отыграть 7 июля на стадионе «ВТБ Арена». Теперь мероприятие пройдёт 29 мая в следующем году на той же площадке, сообщили организаторы. Aerosmith была и всегда будет...