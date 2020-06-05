«Би-2» запустили музыкальную акцию для выхода из самоизоляции

Российская группа «Би-2» запустила акцию #ВыйдемИзДома, в рамках которой музыканты приглашают людей спеть вместе отрывок из новой песни коллектива «Депрессия». Таким образом артисты решили поддержать поклонников в период постепенного выхода из самоизоляции.
В мероприятии уже приняли участие известные артисты и друзья группы «Би-2». Свои видеоролики с исполнением «Депрессии» записали Дима Билан, Аида Гарифуллина, Леонид Агутин, Пелагея, Антон Севидов из группы Tesla Boy, Ренарс Кауперс из BrainStorm, Manizha, Shach Seven и певица Elizaveta.
Всем, кому сейчас трудно, мы желаем терпения, удачи и в первую очередь, конечно же, здоровья, потому что здоровье — это очень важно в нынешней ситуации, — приводит РИА Новости слова участника группы Шуры Би-2.
Клип на песню «Депрессия» коллектив выпустил 29 мая. Солист Лёва Би-2 рассказал, что песня была написана в 2017 году, а текст — в сентябре 2019 года, писал NEWS.ru.
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