Барабанщик Metallica рассказал о новом альбоме группы

Уже целый месяц участники культового коллектива трудятся над новой пластинкой. Об этом рассказал барабанщик Metallica Ларс Ульрих.

Пишем его уже две или три недели. И все эти неприятности: пандемия, пожары, расовые предрассудки, которых вполне достаточно, чтобы погрузиться в депрессивное состояние, отходят на второй план. Я жду с нетерпением результата. У нас ещё есть возможность сделать прекрасную запись и что-то изменить в этом мире. И сделать даже не то, что всех зажигает, а то, что зажигает лично меня, — признался музыкант в интервью изданию Rolling Stone.

В 2016 году группа выпустила предыдущий альбом Hardwired... to Self-Destruct, так что новую работу фанаты ждут уже четыре года.

В сентябре 2020 года Metallica стала первой группой, которой удалось возглавлять рок-чарт Billboard уже четвёртое десятилетие. Это стало возможным благодаря песне All Within My Hands.

Коллектив выпустил альбом S&M2, в котором снова объединил силы с симфоническим оркестром Сан-Франциско, чтобы записать новые версии своих треков. В прошлый раз группа выпустила альбом S&M в 1999 году. Оригинальная версия All Within My Hands вышла в 2003 году в альбоме St. Anger. Это была пластинка, которую коллектив записал после ухода басиста Джейсона Ньюстеда.

Как писал NEWS.ru, в середине ноября новый альбом выпустили и легендарные австралийцы AC/DC. Пластинка называется Power Up, а все тринадцать композиций 17-го альбома коллектива были выложены в Интернет.