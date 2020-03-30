https://static.news.ru/photo/651ad698-7249-11ea-951a-fa163e074e61_660.jpg Алан Меррилл Фото: aleecat75/instagram.com

Американский вокалист Алан Меррилл скончался в возрасте 69 лет в Нью-Йорке. О смерти музыканта от коронавирусной инфекции в посте в Facebook сообщила его дочь Лора.

По словам женщины, у неё было лишь две минуты, чтобы проститься с отцом. Она призвала людей оставаться дома не ради себя, а ради других.

Вероятно, мы не сможем должным образом оплакать его на похоронах. Я только что потеряла величайшую любовь своей жизни и не смогу обнять кого-либо, так как я контактировала с заражённым и должна самоизолироваться на две недели... одна, — написала Лора Меррилл.

Алан Меррилл написал композицию I Love Rock ’n’ Roll в 1975 году в соавторстве с участником группы The Arrows Джейком Хукером. Она стала одной из самых известных рок-песен 20 века.

Во Флориде после заражения COVID-19 скончался американский драматург, лауреат четырёх премий «Тони» Терренс Макнэлли. Причиной смерти 81-летнего мужчины стали вызванные инфекцией осложнения, писал NEWS.ru.