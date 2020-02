Как сообщает портал Chart Data, Гранде стала первым музыкантом-женщиной, три альбома которой собрали 3,5 млрд прослушиваний на платформе.

. @ArianaGrande becomes the first female artist to have three albums with over 3.5 billion streams in Spotify history (My Everything, Dangerous Woman and thank u, next).