https://static.news.ru/photo/27c85838-57fa-11ea-af3e-fa163e074e61_660.jpg Талиб Квели Фото: Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рэп-исполнитель Талиб Квели посчитал расистами, нацистами и ненавистниками афроамериканцев российских музыкантов Оксимирона, СД, Тимати, Гуфа и многих других.

Спор разгорелся в Twitter, где на Квели подписаны около миллиона человек. Всё началось с нескольких шуток русскоязычных пользователей, один из которых рассказал музыканту, что White Niggaz — «хорошая русская рэп-группа».

White niggas huh? Iâm about to end this entire racist hiphop scene. Watch me work. @I1official @divodestruktiva https://t.co/0yhzcVoMIL — Talib Kweli Greene (@TalibKweli) February 25, 2020

Квели вступил в перепалку с русскоязычными подписчиками, вспомнил своих «дедов-ветеранов», возмутился «расистским» названием лейбла Black Star и назвал позёром музыканта Левана Горозию, который покинул проект Тимати в прошлом году.

Русский хип-хоп плачевен. <...> Российская сцена заполонена расистами, — заключил Квали.

Дискуссия о «поддерживающих Путина и Трампа русских рэперах-нацистах» тянется несколько часов, подогреваемая троллями.

Как писал NEWS.ru, судебная тяжба между Горозией и Black Star длилась с лета 2019 года. В итоге исполнитель остался без своего псевдонима L'One и прав на песни.