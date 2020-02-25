Рэп-исполнитель Талиб Квели посчитал расистами, нацистами и ненавистниками афроамериканцев российских музыкантов Оксимирона, СД, Тимати, Гуфа и многих других.
Спор разгорелся в Twitter, где на Квели подписаны около миллиона человек. Всё началось с нескольких шуток русскоязычных пользователей, один из которых рассказал музыканту, что White Niggaz — «хорошая русская рэп-группа».
Квели вступил в перепалку с русскоязычными подписчиками, вспомнил своих «дедов-ветеранов», возмутился «расистским» названием лейбла Black Star и назвал позёром музыканта Левана Горозию, который покинул проект Тимати в прошлом году.
Русский хип-хоп плачевен. <...> Российская сцена заполонена расистами, — заключил Квали.
Дискуссия о «поддерживающих Путина и Трампа русских рэперах-нацистах» тянется несколько часов, подогреваемая троллями.
Как писал NEWS.ru, судебная тяжба между Горозией и Black Star длилась с лета 2019 года. В итоге исполнитель остался без своего псевдонима L'One и прав на песни.