Пугачёва и Галкин прибыли на церемонию прощания с Кальяновым

Алла Пугачёва приехала на церемонию прощания с её другом, российским певцом Александром Кальяновым.
Об этом
Я думаю, что Сашина жизнь удалась, — сказала Пугачёва у гроба своего друга.
Именно она сообщила о смерти Кальянова 2 октября в своём Instagram. Его дебют в качестве исполнителя состоялся именно на «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой.
Ранее NEWS.ru писал о том, что юморист Ефим Шифрин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал фото, на котором вместе с ним запечатлены певица Алла Пугачёва и её тогдашний муж Филипп Киркоров. Также в кадре присутствует исполнитель и звукорежиссёр Александр Кальянов, о смерти которого Примадонна сообщила 2 октября.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен