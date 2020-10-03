Пугачёва и Галкин прибыли на церемонию прощания с Кальяновым

https://static.news.ru/photo/27b89aea-0648-11eb-8afe-fa163e074e61_660.jpg Александр Кальянов Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Алла Пугачёва приехала на церемонию прощания с её другом, российским певцом Александром Кальяновым.

Об этом сообщает издание StarHit. По его данным, примадонна российской эстрады и её супруг Максим Галкин не присутствовали на отпевании Кальянова. Они приехали сразу к крематорию, где проходит прощание с артистом.

Я думаю, что Сашина жизнь удалась, — сказала Пугачёва у гроба своего друга.

Именно она сообщила о смерти Кальянова 2 октября в своём Instagram. Его дебют в качестве исполнителя состоялся именно на «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что юморист Ефим Шифрин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал фото, на котором вместе с ним запечатлены певица Алла Пугачёва и её тогдашний муж Филипп Киркоров. Также в кадре присутствует исполнитель и звукорежиссёр Александр Кальянов, о смерти которого Примадонна сообщила 2 октября.