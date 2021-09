Альбом на языке маори и 53 кавера на треки Metallica — музыка недели

Музыкальная неделя принесла несколько неожиданных новинок, а также долгожданных альбомов. Рэпер Feduk выпустил EP «Заново», ставший его первым релизом в этом году, к 30-летию альбома Black Album группа Metallica решила выпустить его масштабное переиздание, а новозеландская певица Lorde выпустила благотворительный мини-альбом на языке маори — том самом, на котором общаются аборигены Новой Зеландии. NEWS.ru традиционно рассказывает подробнее о музыкальных новинках на основе обзоров «ВК».

Feduk

EP «Заново» включает в себя четыре трека (и это уже радует поклонников, ведь это в два раза больше, чем было в макси-сингле «2 песни про лето»). Прошлый альбом рэпера «Йай» многие посчитали чуть ли не лучшим релизом 2020 года. Удастся ли Федуку повторить успех теперь покажет только время.

Отвечая на вопросы подписчиков, Feduk назвал Заново — «полуроковой альтернативной ипишкой». Единственной гостьей релиза стала певица Дора — приверженца жанра кьют-рок. Трек получил название «Поздно».

fedukone/instagram.com

В интервью Vogue исполнители уже рассказали, как родился их фит. Оказалось, что первый шаг сделал именно Федук: он написал певице в Instagram.

Я подумал, что было бы классно записать совместный трек, и как-то так сложилось, что Даша тоже мне написала: «Не хочешь сделать что-то вместе?». Я на карантине прикинул на гитаре несколько черновиков, один из них понравился, так и родился трек, — поделился рэпер.

Что касается всего EP, Федук говорит : в этих песнях поклонники могут наконец понять, что происходило с ним последние пару лет. Здесь и его душевные переживания, и позитивные эмоции, и размышления

Этот EP — небольшой микс о выходе из тьмы, непонятного и сложного периода к нирване и наслаждению трезвой жизнью, — цитирует Федука The Flow.

В «ВК» альбом стоит первым в обзоре новинок недели. На момент написания материала он собрал 131 445 прослушиваний.

Metallica

Американская метал-группа, образованная в 1981 году, в Лос-Анджелесе отмечает знаковую дату — 30 лет пластинке Black Album. Не секрет, что Металлика оказала большое влияние на развитие как метала, так и рок-музыки в целом. Группа входит в «большую четвёрку трэш-метала».

На фоне юбилея рокеры решили выпустить переиздание альбома. На пластинке под названием The Metallica Blacklist собрались порядка 53 артистов. Каверы на знаковые треки записали Фиби Бриджерс, Камаси Вашингтона, Майли Сайрус, Мозеса Самни, фронтмена Slipknot Кори Тейлора и многие другие.

Metallica metallica/instagram.com

Трек-лист трибьют-альбома точно следует за оригиналом. Однако непонятно, предназначена ли компиляция для последовательного прослушивания, ведь, к примеру, вариантов песни Nothing Else Matters на пластинке 12 штук.

В «ВК» альбом послушали уже 10 498 раз. Интересно, хотя бы кто-то слушал все каверы по порядку от начала до конца?

Lorde

Певица Лорд выпустила мини-альбом Te Ao Mārama. В него вошли пять песен из предыдущего альбома Solar Power, который вышел в конце августа, но звучат они будто что-то совершенно новое. Это связано с тем, что певица переработала синглы The Path, Solar Power, Stoned at the Nail Salon, Fallen Fruit и Oceanic Feeling, исполнив их на языке коренных жителей Новой Зеландии — маори.

Более того, артистка сделала его благотворительным. Она не только углубилась в культуру и язык малоизвестного народа, но и заинтересовалось его судьбой. Весь доход от мини-альбома пойдёт благотворительным организациям Новой Зеландии Forest and Bird и Te Hua Kawariki Charitable Trust.

lorderussia/vk.com

На мини-альбоме сейчас 1 799 прослушиваний в «ВК».

Напомним, что Лорд выпустила в августе первый большой релиз после Melodrama 2017 года. Пластинка посвящена «прославлению мира природы». Как отмечала сама певица, альбом — её попытка увековечить глубокие, трансцендентные чувства, которые она испытывает, когда находится на открытом воздухе.

Во времена душевной боли, горя, глубокой влюблённости или замешательства я ищу ответы в мире природы, — призналась она.

На заглавный трек Solar Power в день выхода альбома также вышел и клип. Всего на альбоме 12 аудиозаписей.