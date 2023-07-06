Журналисту придется отказаться от слов о поставках «Лукойла» на Украину Арбитражный суд обязал журналиста Караулова опровергнуть слова о поставках «Лукойла» на Украину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы обязал журналиста Андрея Караулова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опровергнуть информацию о поставках дизельного топлива с болгарского завода «Лукойл» на Украину и удалить из Сети все его видеоролики, содержащие подобные высказывания, передает ТАСС. Иск к журналисту о защите деловой репутации подало руководство самого «Лукойла». На удаление роликов мужчине дали пять дней, на выпуск опровержения — 10 дней.

Обязать Караулова А. В. в течение пяти рабочих дней <...> удалить видеоклипы <...>. Обязать Караулова А. В. в течение десяти рабочих дней <...> опубликовать под заголовком «Опровержение» видеосюжет <...> с опровержением не соответствующих действительности порочащих деловую репутацию «Лукойла» сведений и указанием номера настоящего дела, даты решения суда и изложением резолютивной части решения суда, — говорится в определении суда.

Судья подчеркнул, что ролик с опровержением должен быть выложен на YouTube-канале «Говорит Караулов» и длиться не менее двух минут, на самом канале он должен минимум полгода.

Ранее суд отклонил иск актера Данилы Козловского, поданный против главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Артист обвинял общественника в клевете после того, как Бородин потребовал проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Причиной отказа в возбуждении дела стало то, что иск был оформлен с нарушениями.