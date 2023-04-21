Суд отказал Козловскому в возбуждении дела о клевете Суд не принял иск Козловского к Бородину, обвинившему его в дискредитации ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Суд отклонил иск актера Данилы Козловского, поданный против главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, передает Telegram-канал SHOT. Артист обвинял общественника в клевете после того, как Бородин потребовал проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Причиной отказа в возбуждении дела стало то, что иск был оформлен с нарушениями.

Как обычно, Данила Козловский взорвал весь интернет красивыми заголовками, что подал иск на меня. Но вот я сегодня сюда прибыл в суд. Оказалось, что суд иск не принял, потому что составлен неправильно, — рассказал Бородин, прибывший на судебное заседание.

При этом общественник отметил, что готов вместе с Козловским посетить Донбасс.

Советник главы ДНР Пушилина пригласил нас с ним посетить ДНР с гуманитарной помощью, с миссией. Соответственно, я тоже его туда приглашаю. Если он готов, то я готов, хоть прям отсюда сесть и поехать туда, — сказал Бородин.

Ранее Бородин заявлял, что намерен задать в суде все имеющиеся у него вопросы к артисту. В том числе общественник хотел узнать о двойном гражданстве актера.