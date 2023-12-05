Житель Москвы ограбил комиссионный магазин, чтобы вернуть компьютер матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы ограбил комиссионный магазин, чтобы вернуть ноутбук девушки и компьютер матери, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, 30-летний злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлены обвинения по статье 162 УК РФ «Разбой». Отмечается, что в случае признания вины мужчине грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Инцидент произошел в комиссионном магазине, расположенном на Митинской улице. Мужчина в маске, перчатках и капюшоне угрожал сотрудникам магазина пистолетом и потребовал отдать ему ноутбук, компьютер, а также деньги из кассы. Отмечается, что ему так и не удалось вынести их из магазина, так как один из сотрудников нажал на тревожную кнопку. После задержания мужчина объяснил, что он пошел на преступление, чтобы вернуть ноутбук его девушки и компьютер матери. Денег на выкуп техники у него не было.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» и с учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Иркутской области была задержана бывшая сотрудница полиции, которую подозревают в ограблении бывшего сожителя. По версии следствия, подозреваемая действовала в сговоре еще с тремя подельниками.