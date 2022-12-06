Заммэра Москвы: Даже если бороду сбрил или отрастил, Face Pay вас узнает Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов: Даже если бороду сбрил или отрастил, Face Pay вас узнает

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что система оплаты проезда Face Pay распознает пассажира московского метро даже если он отрастит бороду, пишут «Аргументы и Факты». Не помогут также накладные усы, шапка или радикальная смена прически, утверждает чиновник.

Даже если бороду сбрил или отрастил, система вас узнает. Эта технология распознавания - собственность правительства Москвы. Город будет использовать ее так, чтобы москвичам было максимально удобно, - заявил Ликсутов.

По словам заместителя мэра, на сегодняшний день уже 220 тысяч пользователей совершили 36 млн проходов и оплатили проезд используя свои биометрические данные.

Мы все пользуемся телефонами, которые разблокируются отпечатками пальцев или с помощью распознавания лиц. При этом сначала, когда технология только появилась, сдавать данные все опасались. А потом поняли удобство - и теперь это никого не смущает. Так будет и с оплатой проезда, - сказал Ликсутов.

Также он добавил, что к Face Pay будут подключены Аэроэкспресс и Московские центральные диаметры, а в следующем году и речной транспорт. На наземном транспорте сейчас идут испытания системы. При этом карта «Тройка», карта банка и оплата телефоном продолжат работать.

Ранее сообщалось, что чипы голландской компании NXP для карт «Тройка» могут стать недоступны из-за санкций. В столичном метро заявили, что запасов карт «для текущего спроса» достаточно, но призвали переходить на оплату банковскими картами и Face Pay.

Как рассказал гендиректор «ВДМ Групп» Юрий Тырыкин, в качестве альтернативы метрополитен сможет закупать для «Тройки» чипы отечественного производства, которые ранее использовались только в одноразовых проездных. По его словам, чип производства NXP стоили около 56 рублей, тогда как отечественные производители могли предложить карты с чипом за 25 рублей, к тому же метрополитен не использовал все возможности, заложенные в чипах NXP.