Задержанную на выборах активистку госпитализировали с травмой шеи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанную на выборах в Москве активистку Альфию Салахову госпитализировали с травмой шеи, сообщает издание SOTAvision (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, она настояла на праве использовать бумажный бюллетень, затем пожаловалась наблюдателям на нарушения, а комиссия вызвала полицию.

Останкинский районный суд города Москвы рассматривает дело в отношении Салаховой о мелком хулиганстве, члены комиссии обвинили ее в нападении. Адвокат активистки приобщила к делу медицинские справки и заявила, что травмы подзащитная получила на участке и в отделе полиции. Она запросила записи с камер видеонаблюдения на УИК и с нагрудных камер полицейских, поскольку версии обвинителей и пострадавшей расходятся.

Салахова находится в реабилитационном центре в Оренбургской области. Ранее она перенесла операцию на позвоночнике.

9 сентября член ЦК КПРФ, депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов рассказал, что наблюдателям на выборах в Геленджике раздали повестки в военкомат. Сафронов опубликовал фото двух таких повесток, врученных на избирательных участках. В военкомате Геленджика заявили, что такого нет и быть не может.