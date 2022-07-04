За полгода в Москве стали сдавать в аренду вдвое больше жилья РБК: за последние полгода предложение арендного жилья в Москве увеличилось до 45,5 тысячи квартир

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды жилья в Москве с начала года вырос в два раза, пишет РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков. В прошлом месяце в российской столице предлагалось под съем порядка 45,5 тысячи квартир, хотя еще в январе предложение составляло только 22,3 тысячи.

Риелторы объясняют это тем, что в аренду решили вывести квартиры, которые собственники ранее планировали продавать.

Потенциальные продавцы квартир решили отложить покупку до стабилизации экономико-политической ситуации в стране и вышли на рынок аренды, — рассказала главный аналитик ГК «Миэль» Екатерина Бережнова.

По словам эксперта, большинство сдаваемых квартир поступили на рынок аренды в мае. В июне прирост стал значительно меньше. Однако есть и некоторые проблемы: на текущий момент предложение в Москве в пять раз превышает спрос, поэтому цены на аренду стали быстро идти вниз.

Ранее стало известно, что кризис спроса на жильё привёл к сокращению риелторского рынка. Собственники бизнеса спешат распродать свои компании. За год количество объявлений о продаже такого бизнеса выросло в 2,5 раза. Покидают рынок небольшие региональные риелторы с количеством работников до 20 человек. Эксперты не видят смысла в покупке агентств по недвижимости из-за отсутствия ожиданий улучшения на рынке.