Лидеру движения «За вынос Ленина» отменили приговор за реабилитацию нацизма ВС РФ отменил приговор националисту Налимову по статье о реабилитации нацизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд России отменил решение Мосгорсуда, приговорившего блогера-националиста и координатора оргкомитета «За вынос Ленина» Михаила Налимова к принудительным работам по статье о реабилитации нацизма, сообщает ТАСС. Решение мотивировали тем, что экспертизу по его делу проводил неквалифицированный специалист.

Судебная коллегия определила апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 24 марта 2023 года в отношении Налимова Михаила отменить, уголовное дело передать на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд иным составом суда, — говорится в документе.

Высшая инстанция заключила, что психолого-лингвистическую экспертизу по делу блогера проводил эксперт с недостаточной квалификацией. В связи с этим решение по его делу было отменено, а дело отправили во 2-й апелляционный суд.

В ноябре 2022 года Мосгорсуд приговорил блогера, националиста и участника «Русских маршей» к трем годам принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства и лишением права заниматься администрированием сайтов в интернете на пять лет. Общественника признали виновным в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Основанием для уголовного преследования послужило размещение в соцсетях изображений с символами Дня Победы и пририсованной к ним пентаграммой.

Ранее сообщалось, что 40-летнего жителя Воронежа и блогера по имени Христолюб Божий Веган будут судить по делу о реабилитации нацизма. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.