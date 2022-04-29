Водная феерия в Москве: на ВДНХ открыли сезон фонтанов

Сезон работы фонтанов стартовал в Москве / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

29 апреля на ВДНХ открыли сезон фонтанов. В момент запуска на радио ВДНХ прозвучала торжественная композиция Дмитрия Шостаковича.

К пуску больших фонтанов специалисты готовились около месяца. Теперь вплоть до конца сентября посетители ВДНХ ежедневно с 7.00 до 24.00 смогут увидеть работу фонтанов, ставших символами Москвы: «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос», а также малые фонтаны выставки. В летнем сезоне 2022 года на ВДНХ будут работать 14 водных каскадов.

Фото водной феерии на ВДНХ — в галерее NEWS.ru.