В музеях и театрах Москвы откроют временные пункты мобилизации

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Москве откроют временные резервные пункты мобилизации в музеях и театрах. Соответствующий документ выпустил столичный военный комиссариат, передает Telegram-канал RTVI. Резервные пункты сбора появятся в Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее героев России и Советского Союза.

До этих пунктов планируют организовать специальный транспорт от зданий военкоматов, к которым приписаны мобилизованные.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в ее ходе планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет около 1% мобилизационного ресурса страны. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложью появившиеся в СМИ сообщения о планах властей призвать 1,2 млн человек.

В свою очередь сенатор Дмитрий Перминов объяснил мобилизацию численным превосходством ВСУ над задействованной в СВО российской армией. По его словам, ВСУ превосходят российские силы по численности почти в 10 раз.