В СК раскрыли причину двойного убийства на севере Москвы Мужчина убил бывшую жену и сына из-за спора о прописке

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Причиной убийства двух человек в квартире жилого дома на севере Москвы стал спор о прописке, рассказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Убийство произошло на Флотской улице. Там мужчина расправился со своим сыном и с бывшей супругой, а затем свел счеты с жизнью, передает ТАСС.

Предварительно установлено, что бывшие супруги находились в длительном конфликте из-за отказа потерпевшей в прописке бывшего супруга в ее квартире, — отметила Иванова.

Известно, что мужчина явился в квартиру, где когда-то жил с семьей, в ночь на 29 января. Сын отказался пускать отца в дом, после чего начался конфликт. В итоге мужчина зарезал 20-летнего молодого человека и 42-летнюю бывшую жену. Затем он покончил с собой.

Невеста юноши и подруга убитой женщины в это время находились в квартире, они и смогли в ходе допроса раскрыть детали случившегося. Правоохранители по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Казани местную жительницу избили молотком во дворе многоэтажного жилого дома. Пострадавшую доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти.

Также стало известно, что в Волгограде задержали 15-летнего школьника, подозреваемого в убийстве матери. По данным следствия, он 10 раз ударил спящую женщину по голове молотком, а затем вонзил ей нож в шею.