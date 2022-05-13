В Шереметьево экстренно сел самолёт с отказавшими тормозами

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолёт с неисправными тормозами. По данным «Известий», инцидент произошёл 12 мая. Речь идёт о Boeing-737, выполняющем рейс Москва — Волгоград.

Признаков возгорания на воздушном судне после остановки не видно. Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолёт Москва — Челябинск развернулся и экстренно приземлился в Шереметьево. На борту воздушного судна сработал датчик неисправности бортового компьютера. Перед приземлением самолёт сделал девять кругов над аэропортом для выработки топлива. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

До этого экстренную посадку в аэропорту совершил пассажирский самолёт авиакомпании Nordwind, следовавший рейсом Москва — Краснодар. Самолёт вылетел в 06:30 утра, однако уже через полчаса полёта экипаж сообщил о разгерметизации салона. По словам пассажиров, на местах A, B, C не работали кислородные маски. При этом, по данным Mash, администрация отказалась признавать, что посадка была аварийной, а после приземления лайнера представители авиакомпании не встретили пассажиров.