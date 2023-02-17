В Шереметьево объяснили гигантские очереди на регистрацию Пресс-служба Шереметьево: утренние очереди на регистрацию вызваны повышенным пассажиропотоком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Длинные очереди 17 февраля в аэропорту Шереметьево были связаны с повышенным пассажиропотоком в пиковый утренний период, рассказали NEWS.ru в пресс-службе воздушной гавани. Там пояснили, что большое скопление людей на входе в зону предполетного досмотра на терминале B было кратковременным, время ожидания в очереди составляло не более 20 минут.

В связи с повышенным пассажиропотоком в пиковый утренний период суток наблюдалось кратковременное скопление пассажиров на входе в зону предполетного досмотра в Терминале В. Время ожидания в очереди составляло не более 20 минут, что соответствует действующим регламентам и нормам, — заявили в пресс-службе.

В Шереметьево добавили, что в настоящее время в Терминале В ситуация штатная, очередей нет. Аэропорт порекомендовал пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения предполетных формальностей.

Пассажиры Шереметьево ранее рассказали, что из-за огромных очередей около 50 человек опаздывали на рейсы, а в расписании полетов было указано, что утром отменены и задержаны примерно 20 вылетов.

В конце прошлого года в московских аэропортах из-за снегопада отменили или задержали более 60 рейсов. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны 39 рейсов и отменены 22.

Во Внуково в тот день были задержаны восемь рейсов, еще восемь отменено, в Домодедово задержано 18 рейсов, девять отменено, в Шереметьево задержано 13 рейсов, пять отменено.