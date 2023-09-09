В ряде округов Москвы изменится схема движения транспорта В нескольких округах Москвы 9 и 10 сентября изменится схема движения транспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В нескольких округах Москвы 9 и 10 сентября временно изменится схема движения транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города, сообщает столичный департамент транспорта. По информации ведомства, основной причиной изменений станет проведение в «Лужниках» праздничного концерта. Кроме того, в городе запланирован парад трамваев.

9 сентября движение будет закрыто с 08:00 до окончания мероприятий на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, с 08:00 до 16:00 перекроют движение на улицах Молодежная и Березовая, с 12:00 до 22:00, а также 10 сентября с 15:00 до 22:00 на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 45 до дома 41. 10 сентября закроют движение транспорта с 8:00 до 22:00 на Театральной улице.

Также в субботу перекроют движение с 18:00 до окончания мероприятий в Проектируемом проезде № 2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой и ряде других. В местах ограничений будет недоступна парковка.

Кроме того, 9 сентября с 11:30 до 12:30 закроют для движения не более 10 минут участки Новомосковской улицы, улиц Валентины Леонтьевой и Сергея Эйзенштейна, Останкинского, Продольного и 1-го Сельскохозяйственного проездов в связи с проведением парада трамваев.

Весной улицы в Москве перекрывали из-за репетиции и проведения парада военной техники на Красной площади. Для проезда были закрыты Тверская, Моховая и Большая Никитская улицы.