В российском городе эвакуируют торговый центр «Осторожно, Москва»: очевидцы сообщили об эвакуации ТЦ Columbus на юге столицы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский торгово-развлекательный центр Columbus, расположенный на юге столицы неподалеку от станции метро «Пражская» в районе Чертаново, эвакуируют, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что в настоящее время причины неизвестны.

На юге Москвы эвакуация ТЦ. Очевидцы сообщают об эвакуации ТЦ Columbus возле станции метро «Пражская» в районе Чертаново. Причины неизвестны, — сказано в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщали, что в городе Зеленограде Московской области провели эвакуацию торгово-развлекательного центра «Зеленопарк». Отмечалось, что причиной стало анонимное сообщение о минировании. Эвакуация посетителей прошла без паники, здание ТРЦ проверяли специалисты.

До этого в Большом театре в Москве зрителей эвакуировали во время балета «Раймонда» Александра Глазунова. Причиной эвакуации послужило срабатывание пожарной сигнализации. Отмечалось, что приехавшие на место пожарные дыма и возгорания не обнаружили. Позже в пресс-службе театра сообщили, что пожарная сигнализация оказалась ложной, здание проверили сотрудники оперативных служб.