В российском городе эвакуировали ТРЦ из-за угрозы взрыва ТАСС: в Зеленограде эвакуирован ТРЦ «Зеленопарк» из-за угрозы взрыва

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Зеленоград Московской области эвакуировали торгово-развлекательный центр «Зеленопарк», сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Отмечается, что причиной стало анонимное сообщение о минировании.

Поступило сообщение об угрозе взрыва. ТРЦ «Зеленопарк» эвакуирован, здание будет проверено специалистами, — сообщили в службах.

Корреспондент агентства на месте событий сообщил, что в центре прозвучало сообщение с просьбой покинуть здание. Отмечается, что посетители покинули «Зеленопарк» без паники.

Ранее в Большом театре в Москве зрителей эвакуировали во время балета «Раймонда» Александра Глазунова. Причиной эвакуации послужило срабатывание пожарной сигнализации. Отмечалось, что приехавшие на место пожарные дыма и возгорания не обнаружили. Позже в пресс-службе театра сообщили, что пожарная сигнализация оказалась ложной, здание проверили сотрудники оперативных служб.

До этого из петербургского Эрмитажа эвакуировали посетителей из-за сообщения о минировании. В этот же день стало известно, что Нижний парк в Петергофе закрыт на неопределенный срок в связи с анонимной угрозой минирования. На месте работали органы безопасности. Посетителям вернут средства за приобретенные билеты.