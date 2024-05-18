В Москве эвакуировали Большой театр

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожарная сигнализация сработала в Большом театре во время спектакля, сообщил «360» источник. По его информации, зрителей эвакуировали.

По данным Telegram-канала SHOT, приехавшие на место пожарные дыма и возгорания не обнаружили. Сегодня там проходит премьера балета «Раймонда» Александра Глазунова.

В пресс-службе Большого театра радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что пожарная сигнализация оказалась ложной. Здание было проверено сотрудниками оперативных служб.

Ранее, 16 мая, из петербургского Эрмитажа эвакуировали посетителей. В пресс-службе культурного учреждения пояснили, что это произошло из-за сообщения о минировании. В этот же день стало известно, что Нижний парк в Петергофе закрыт на неопределенный срок в связи с анонимной угрозой минирования. На месте работали органы безопасности. Посетителям вернут средства за приобретенные билеты.

В конце апреля в московском аэропорту Внуково провели экстренную эвакуацию. Такое решение приняли из-за возможной угрозы взрыва. Правоохранители проверили грузовой комплекс воздушной гавани после анонимного звонка о заложенной бомбе. В социальных сетях аэропорта сообщений об эвакуации не было. Однако представители воздушной гавани предупреждали об усилении мер безопасности и необходимости прибывать в аэропорт заранее.