В Подмосковье загорелись две нежилые постройки В подмосковных Горках загорелись две нежилые постройки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две нежилые постройки загорелись в Московской области на территории киногородка в заповеднике «Горки Ленинские», пожар был быстро локализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС. По его данным, огонь распространился на площади 54 квадратных метров.

Горки Ленинские, в 20:59 мск получение сигнала о возгорании двух нежилых строений, — отметил собеседник агентства.

Пожар специалистам удалось локализовать в 21:30. По предварительным данным, пострадавших не оказалось.

В Горках Ленинских находится киногородок, где ранее снимались российские сериалы, в частности «Анна-детектив» и «Тайны госпожи Кирсановой». На территории киногородка построены вокзал, рынок, площадь, трактиры, дома в стиле XVII–XIX веков. Последний пожар там произошел несколько дней назад.

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