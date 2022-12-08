В Москве задержали поджигателя квартиры с женщиной и двухлетним ребенком Полиция задержала 32-летнего мужчину по подозрению в поджоге квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Москвы задержала подозреваемого в поджоге квартиры с матерью и ее двухлетним ребенком, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Им оказался 32-летний мужчина. Мотивы его поступка выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

32-летний подозреваемый задержан. Он проверяется на причастность к совершению иных преступлений. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «112», мотивом такого поступка могли послужить разборки закладчиков наркотиков. По данным канала, задержанный хотел припугнуть владельца квартиры, который ему должен, однако поджигатель не знал, что квартира сдается в аренду.

Ранее стало известно, что мужчина, который бросил «коктейль Молотова» в коридор двухкомнатной квартиры, где находилась 24-летняя девушка с маленьким ребенком, попал в объектив камеры наружного наблюдения. Мужчина был в медицинской маске.

Ранее в Горячем Ключе Краснодарского края злоумышленники подожгли дом экоактивиста и блогера Андрея Панюшкина, который в сентябре этого года покинул Россию. По его словам, поджог дома связан с его заявлениями против сборов в пользу российских солдат.