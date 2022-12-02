В Москве во время пожара в многоэтажке погибла женщина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Москве при пожаре в одном из жилых домов погибла молодая женщина, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. В ведомстве отметили, что в здании произошло возгорание обшивки стен на площади 6 кв. м.

В квартире жилого дома по ул. Генерала Белова на 14-м этаже произошло возгорание обшивки стен на площади 6 кв. м. В помещении на момент происшествия находилась 33-летняя собственница, — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

Ранее в Барнауле заживо сгорела семья бизнесменов вместе с дочерью. Причиной пожара мог стать работающий на солярке котел или отапливаемый дровами камин. По предварительным данным, тело матери нашли на втором этаже — там было сильное задымление. Глава семьи вместе с дочерью находились на первом этаже рядом с источником возгорания.

Пожар в частном деревянном доме в Башкирии ранее унес жизни семи человек. Среди жертв возгорания оказались пятеро детей. По предварительным данным, открытый огонь мог возникнуть в доме из-за неосторожного с ним обращения или короткого замыкания.