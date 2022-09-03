В Москве завершилась церемония прощания с Горбачевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Колонном зале московского Дома Союзов завершилась церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщает РИА Новости. Гражданская панихида проходила в открытом формате с 10:00 до 12:00 в субботу.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

Церемонию прощания с политиком посетили дипломаты зарубежных дипмиссий в Москве, среди которых были послы Британии, Японии и Германии Дебора Броннер, Тоехиса Кодзуки и Геза Андреас фон Гайри соответственно.

Соболезнования из-за кончины Михаила Горбачева выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Турецкий лидер сделал акцент на значении фигуры бывшего генсека ЦК КПСС в новейшей истории России и мира.

Ранее глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачев дал людям свободу и возможность говорить то, что они думают. Он отметил, что в СССР «могли посадить в тюрьму даже за неправильно заданный вопрос», но Горбачев это исправил. Поэтому, добавил Явлинский, он пришел на церемонию прощания с чувством благодарности.