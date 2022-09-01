В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за пожаров

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Гидрометцентр России объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокого риска возникновения пожаров, сообщается на сайте организации. Предупреждение будет действовать до 23:00 2 сентября.

Чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс. Период предупреждения — до 23:00 2 сентября, — следует из прогностической карты.

Кроме того, в столице до 11:00 завтрашнего дня сохранится «желтый» уровень опасности из-за порывистых ветров со скоростью 15–20 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале сентября прихода бабьего лета ожидать не стоит. Однако, по его словам, этой осенью оно все же ожидается. Он отметил, что в осенний период тепло ненадолго возвращается после холодной и промозглой погоды. Эксперт также напомнил, что в первые дни сентября в Москве резко понизится температура воздуха — днем столбики термометров упадут на 15–18 градусов.