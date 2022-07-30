В Москве приготовили огромное мороженое весом более 100 кг

Фото: shutterstock.com

В Москве во время фестиваля «Лето. Мороженое. ВДНХ» приготовили мороженое весом 100 кг 77 граммов, передает «Москва 24». Отмечается, что поварам удалось воссоздать вкус замороженного сладкого продукта, который продавали в столице более 50 лет назад.

Отмечается, что повара сделали историческое мороженое ВДНХ по рецепту из архива: это ванильный пломбир с добавлением сливового варенья и фундука. На дегустацию лакомства выстроилась очередь.

30 июля стало известно, что в России и США зафиксирован высокий уровень потребления мороженого, свидетельствует исследование Statista Global Consumer Survey. Отмечается, что в обеих странах 41% респондентов сообщили о своей любви к этому пищевому продукту.

В исследовании говорится, что США и Россия по этому показателю обошли Италию, Испанию и Австралию, которые чаще ассоциируются с пляжным отдыхом и высокими летними температурами.