В Москве преподавательница ГИТИС избила свою студентку

В Москве преподавательница ГИТИС избила свою студентку, сообщил Telegram-канал Mash. Девушка рассказала, что педагог напала на нее со спины.

Студентка рассказала, что после избиения она поехала в больницу, где врачи оказали ей первую помощь. Медики диагностировали у студентки закрытую черепно-мозговую травму головы.

Девушка не осталась в больнице, поскольку врачи разрешили ей лечиться амбулаторно. Студентка после нападения чувствует себя плохо — у нее болит голова, нарушена координация и появился тремор.

Ректора ГИТИС Григорий Заславский считает, что девушка вс преувеличила. По его словам, ее никто не бил, просто слегка задели на репетиции.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в Москве избили члена жюри шоу «Танцы со звездами», многократного чемпиона мира и США по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова. По информации SHOT, драка произошла еще 4 мая, впоследствии артист был госпитализирован.