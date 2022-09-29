В Москве по камерам вычислили уклониста от мобилизации СМИ: в Москве по камерам вычислили уклониста от мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве по камерам вычислили уклониста от мобилизации, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Он попал на подъездные камеры, подключенные к системе распознавания лиц и установленные в доме 13 по Саперному проезду. Молодого человека задержали на Зеленом проспекте.

21-летнего Максима К. доставили в отдел. Парень рассказал, что он студент, проходит обучение по очно-заочной форме, а еще служит стажером в ППС УВД по Восточному округу Москвы. Парня передали под расписку сотрудникам подразделения, где служит задержанный, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с помощью системы распознавания лиц в разных районах столицы уже выявили пятерых мужчин, четырех из них доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Также стало известно, что одного из мужчин, 25-летнего Александра Яхина, отпустили. Он рассказал, что не уклонялся и пришел в военкомат по повестке. С собой мужчина принес справку о том, что он не годен к службе из-за проблем со зрением.

До этого стало известно, что в Новосибирской области начали разыскивать людей, уклоняющихся от частичной мобилизации. По словам главного военного комиссара региона Евгения Кудрявцева, для вручения повестки нельзя заходить в квартиру призывника и устраивать там обыск, однако сотрудник военкомата может опросить родных и соседей призывника с целью узнать его местоположение. Также повестку можно отправить по месту работы.