В Москве отреагировали на слова Кивы о планах Украины объявить войну России РИА Новости: источник назвал «нелепостью» планы Зеленского объявить войну России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Возможное объявление войны президентом Украины Владимиром Зеленским России является оторванной от реальности нелепостью, заявил РИА Новости источник в Москве. Так он прокомментировал слова бывшего депутата Рады Ильи Кивы о планах киевских властей.

Лишенный мандата парламентарий в своем Telegram-канале написал, что Зеленский хочет объявить войну России и ввести на Украине всеобщую мобилизацию. По словам Кивы, это может произойти уже текущей осенью.

Объявление войны после полутора лет поражений ВСУ — это оторванная от реальности нелепость. У Киева таких шансов нет. Ни с помощью Запада, ни тем более с опорой на собственные силы и ресурсы, — сказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что для объявления войны Украине необходимы хоть какие-то шансы на победу. В настоящее время таковых у киевского руководства нет, заключил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины не могут переломить ситуацию в зоне специальной военной операции, поскольку бойцы ВС РФ действуют грамотно и профессионально. Он не исключил, что ВСУ будут пытаться «срывать злость» и атаковать мирные города, так как Киев не сумел минувшим летом зайти в Крым.