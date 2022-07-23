В Москве остановят движение на БКЛ от «Савеловской« до »Петровского парка» В Москве на месяц остановят движение на БКЛ от «Савеловской« до »Петровского парка»

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В московском метро до 22 августа останавливают движение на участке Большой кольцевой линии от станции «Савёловская» до «Петровского парка». По даннмы столичного департамента транспорта, которые приводит РИА Новости, это необходимо для того, чтобы присоединить строящийся участок БКЛ от «Электрозаводской» до «Савёловской» к уже действующей линии. Эти работы необходимо провести перед открытием новых станций.

Во время ограничений пассажирам предлагается выстраивать свои маршруты через станцию «Савёловская» Серпуховско-Тимирязевской линии, через Кольцевую или передвигаться на электробусе т42. Также поездки возможно осуществлять через МЦК и МЦД-1.

Сообщается, что за время ограничений на новом участке бкл уложат более 24 километров силового кабеля, установят оборудование, контролирующее движение поездов и проведут работы по интеграции инженерных систем. Кроме того, предполагается смонтировать в тоннеле 120 светильников.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что строители полностью завершили проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Пройдены 143 км тоннелей,продолжаются работы по строительству и отделке станций, монтажу и пуску-наладке оборудования и обкатке путей.