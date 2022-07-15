В Москве осквернили могилу офицера КГБ надписью «Иуда»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Кунцевском кладбище Москвы вандалы осквернили могилу советского контрразведчика Алексея Кулака, завербованного ФБР, пишет MK.RU. На надгробии полковника КГБ появились несколько надписей, в том числе «Иуда». Также злоумышленники повредили гравировку «Герой Советского Союза».

Возле портрета Кулака вандалы также нанесли надпись: «Указом ВС СССР от 1990 г. лишен воинского звания и наград (посмертно) за шпионаж в пользу США с 1962 г.». В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

Кулак, будучи секретным агентом собирал данные о научно-технических разработках в США, был известен под псевдонимом Федора. В 1984-м году он скончался от опухоли мозга. А через год после его смерти американский разведчик Олдрич Эймс представил сведения о том, что офицер КГБ был двойным агентом и шпионил на Соединенные Штаты с 1962 по 1970 год. После этого Кулака лишили всех наград и воинского звания.

Ранее на молодых людей, повредивших огромную букву Z в Чебоксарах, завели уголовное дело по статье «Вандализм». Им грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, каждому из них придется заплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.