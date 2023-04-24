В Москве начали отключать отопление Власти Москвы сообщили об окончании отопительного сезона

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В Москве завершается отопительный сезон, специалисты начали переводить систему теплоснабжения на летний режим работы, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Отключение будет поэтапным и займет до пяти дней. Предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в их числе свыше 34 тыс. жилых домов.

С учетом погоды принято решение приступить 24 апреля к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы, — сказал Бирюков.

Сначала отопление будет отключено на промышленных и административных объектах, а затем — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте работ над проектом магистрали от Третьего транспортного кольца до Люблино через развивающийся район Южного порта. Строительство начнется в 2024 году. Новая дорога разгрузит Волгоградский проспект и Люблинскую улицу.