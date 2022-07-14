В Москве демонтировали вывеску «Гоголь-центра»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Москве сняли вывеску с «Гоголь-центра», передает РБК. По сообщениям департамента культуры, он снова называется театр им. Гоголя. Это название театр носил до 2012 года.

Ранее департамент культуры Москвы расторг трудовые отношения с худруками трёх столичных театров — Алексеем Аграновичем из «Гоголь-центра», Виктором Рыжаковым из «Современника» и Иосифом Райхельгаузом из «Школы современной пьесы».

Аграновича в «Гоголь-центре» сменит сын Юрия Яковлева — режиссёр театра и кино Антон Яковлев. В «Современнике» вместо Рыжакова за творческую часть будет отвечать худсовет, как это было, когда театр только создавался. В «Школе современной пьесы» место худрука вместо Райхельгауза займёт Дмитрий Астрахан.