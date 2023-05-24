Возле жилого дома в Москве нашли гранату

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Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве около жилого дома нашли предмет, похожий на гранату. По информации канала, снаряд обнаружили на улице Губкина, территорию оцепили.

SHOT сообщает, что на месте работают сотрудники полиции, вскоре прибудут саперы. Собеседники канала предположили, что граната может быть страйкбольной.

20 мая в Москве в здании поликлиники № 9 на Перервинском бульваре задержали мужчину с гранатой в руке. Появление человека с предметом, похожим на боеприпас, вызвало беспокойство у посетителей учреждения.

Ранее семейная пара купила квартиру в подмосковном Серпухове и нашла в ней боевую гранату РГД-5. Предполагалось, что боеприпас мог оставить предыдущий хозяин жилища.

До этого жительница проспекта Мира в Москве обнаружила на своем балконе боевую мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас, лежавший в одном из ящиков, она нашла, разбирая старые вещи.