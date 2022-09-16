В Москве автомобиль сбил самокатчика на пешеходном переходе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве легковой автомобиль сбил человека на самокате, двигавшегося по пешеходному переходу. ДТП произошло на северо-востоке столицы на Ярославском шоссе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Момент аварии был снят камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как самокатчик вместе с другими пешеходами пересекает проезжую часть по «зебре» и на середине пути на него налетает легковой автомобиль.

О состоянии пострадавшего неизвестно. Движение на данном участке шоссе затруднено.

Ранее сообщалось, что Минтранс подготовил для внесения в правительство проект постановления, который запрещает самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам. В министерстве считают, что эта мера позволит создать безопасные условия в зоне пешеходных переходов.