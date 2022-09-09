Самокатчикам запретят пересекать дорогу по «зебре»

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Минтранс подготовил проект постановления, который запрещает самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам. Проект будет внесен на рассмотрение в правительство, пишет РИА Новости.

Данные о проекте постановления содержатся в ответе Минтранса на запрос депутата Госдумы Султана Хамзаева. Он обратился в ведомство с предложением установить для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов. В ответе сказано, что по этому поводу уже подготовлен законопроект.

Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым, — говорится в документе.

В министерстве считают, что эта мера позволит создать безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Проект уже рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительстве.

Ранее координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов предложил в ПДД классифицировать мощные электросамокаты как мопеды. Такая правовая мера обяжет водителей мощных электросамокатов получать водительское удостоверение категории «М», а также носить шлем и иметь номерной знак на транспортном средстве.