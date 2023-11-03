В Москве арестовали трех подростков, планировавших теракт В Москве суд арестовал трех подростков, планировавших теракт в общежитии РУДН

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве суд по ходатайству следователей СК России арестовал трех несовершеннолетних, которые планировали совершить теракт в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), сообщает «Коммерсант». Подозреваемых задержали после того, как они испытали взрывчатое оружие в лесу.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, совершить акцию для «устрашения населения» и «причинения имущественного ущерба» в середине октября решил 16-летний Михаил. О своих замыслах он рассказал знакомым — 17-летнему Артему и 15-летнему Дмитрию, — отмечает издание.

Уголовное дело в отношении подростков было возбуждено ГСУ СКР по столице 1 ноября по статье о приготовлении к террористическому акту по предварительному сговору. По версии следствия, Михаил выбрал общежитие вуза на улице Миклухо-Маклая. Он рассказал о своих планах знакомым в закрытом чате в Telegram, товарищи его поддержали и распределили роли между собой.

Артем и Дмитрий, как считают следователи, должны были наблюдать за общежитием и студентами, проживающими там. А также им предстояло найти место для закладки самодельного взрывного устройства. Михаилу же необходимо было собрать СВУ.

После задержания несовершеннолетние утверждали, что обсуждение взрыва в чате — шутка. Они сообщили, что экспериментировали с самодельной взрывчаткой, но взрывать студентов не собирались. Однако обвинение в терроризме все же было предъявлено.

Ранее военный суд в Москве начал рассматривать уголовное дело участников террористической ячейки, которые планировали взрыв в здании ФСБ РФ на Лубянке. Известно, что привести взрывное устройство в действие должен был смертник.