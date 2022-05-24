В метро Москвы двух пассажиров травмировало камерой видеонаблюдения

Фото Авилов Александр/АГН «Москва»

Двое пассажиров получили травмы на станции «Котельники» московского метро. Мужчину, предположительно, с тяжелой травмой, госпитализировали, а женщина с ушибом плеча обратилась за помощью в травмпункт. В разговоре с NEWS.ru она заявила, что от поезда мог отлететь корпус камеры наблюдения, установленной снаружи последнего вагона.

Инцидент произошел утром 24 мая. По словам женщины, сотрудники метрополитена предположили, что мужчину могло ударить камерой, когда он подошел слишком близко к краю платформы.

Я почувствовала удар и увидела, что на платформу упала деталь камеры. Поезд к тому моменту уже уехал. Машинально я сделала два шага назад и увидела, что на платформе лежит парень, его ноги свисали вниз... Я уже было подумала, что он мертв, — рассказала пострадавшая.

На станции ей рассказали, что мужчину увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно о сбое движения на участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Поезда некоторое время не ходили от «Планерной» до «Спартака» после того, как двух пассажиров обнаружили на рельсах на станции «Сходненская». Для их спасения отключили напряжение в контактном рельсе. Один мужчина смог подняться на платформу самостоятельно.